Nowość w aplikacji Google. Teraz na zakupy pójdziesz z Circle to Search

Circle to Search - lub bardziej po Polsku: Zakreśl, aby wyszukać - to jedna z najnowszych funkcji wyszukiwarki Google, która zadebiutowała wraz z ubiegłorocznymi Galaxy S24. Działanie Circle to Search można wyjaśnić właściwie samą nazwą, bowiem umożliwia ona zakreślenie dowolnego fragmentu ekranu i wyszukanie go w Google. Tym fragmentem może być cytat z publikacji, którą właśnie czytasz czy twarz osoby lub przedmiot pokazany na filmie, który oglądasz.



Jak się okazuje, w przeddzień premiery nowych Galaxy S25 Circle to Search nauczyło się nowej sztuczki.