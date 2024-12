Porsche zaprojektowało statek kosmiczny. Dosłownie

Niestety nie polecicie nim na podbój kosmosu w najbliższym czasie, bo musicie czekać aż do premiery gry Intergalactic: The Heretic Prophet. Tak, to ta gra z trailerem, który był całkiem fajny, ale z pewnych powodów wywołał ból różnych części ciała graczy, ale zostawmy to na inny wpis, bo nie będziemy zajmować się zranionymi uczuciami gierkowymi. Twórcy gry - studio Naughty Dog - zwrócili się do Porsche z prośbą o zaprojektowanie statku kosmicznego dla głównej bohaterki gry.