Porzuciłeś serial i chcesz do niego wrócić, ale nie pamiętasz fabuły? Ta funkcja jest fantastyczna

W czasach świetności wypożyczalni płyt DVD i kaset VHS, ograniczony czas wypożyczenia nośnika z filmem lub serialem sprawiał, że całkiem sprawnie oglądaliśmy to, za co zapłaciliśmy. Potem przyszły czasy platform streamingowych i skakanie z serialu na serial - a więc i zapominanie gdzie się skończyło.



Teoretycznie każda platforma streamingowa zapisuje "postęp" w oglądaniu serialu, w praktyce na niewiele on się zdaje gdy widz zapomina fabułę danego serialu. Tu z pomocą dla użytkowników Amazon Prime Video ma przyjść AI.