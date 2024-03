Sonda Juno przysłała wyjątkowe zdjęcie. Oto Wielka Czerwona Plama z innej perspektywy

Wielka Czerwona Plama to nie tylko spektakularny widok. To także klucz do zrozumienia mechanizmów rządzących atmosferą Jowisza, a tym samym – całego Układu Słonecznego. Burza ta jest żywym laboratorium, w którym można obserwować zjawiska atmosferyczne na skalę, która jest niemożliwa do zaobserwowania na Ziemi.