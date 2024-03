Kupujesz, rozpakowujesz i włączasz - łatwiej już się nie da. DJI Mic 2 - recenzja

Zmieniły się też oczywiście dwa nadajniki, które znajdziemy w zestawie. Są odrobinę większe od poprzedników, aczkolwiek trudno się o to obrażać (do tego są minimalnie lżejsze i wytrzymają do 6 godzin na ładowaniu - o 30 minut więcej niż wcześniej). Wyraźnie solidniejszy jest np. klips, a i magnes dołączony do zestawu jest grubszy i dużo mocniejszy - do tego stopnia, że chyba w żadnej sytuacji nie trzeba się obawiać o to, że możemy Mic 2 zgubić. Przeprojektowano też przyciski, które choć są mniejsze, to korzysta się z nich bez patrzenia dużo wygodniej, dodano dodatkowe diody i zastosowano nową obudowę - przejrzystą i z wielkim logo DJI. Tak po prawdzie to nie jestem przesadnym fanem aż takiego brandowania mikrofonu, który możemy mieć przypięty do koszuli - z całym szacunkiem dla firmy, ale prawdopodobnie albo zakleiłbym logo, żeby nie rzucało się w oczy, albo korzystał z opcji podłączenia mikrofonu krawatowego, a nadajnik schowałbym w kieszeni. Zresztą tak właśnie robię z pierwszą generacją.