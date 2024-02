Własne M gotowe? Sprawdź, jak zarobić na swoim mieszkaniu... bez wyprowadzki!

Mam duże, nowoczesne mieszkanie na obrzeżach miasta, które kupiłem z myślą o rodzinie. Jednak z powodu pandemii i pracy zdalnej, często wyjeżdżam do rodziców na wieś, gdzie mam więcej spokoju i przestrzeni. Nie chciałem zostawiać mieszkania pustego, więc postanowiłem je wynająć na krótkoterminowy najem na Airbnb. Jest to świetny sposób na zarobek, bo mogę sam wybierać, kiedy i komu wynajmuję mieszkanie, a także korzystać z usług zarządcy, który zajmuje się wszystkim za mnie. To co zarabiam pokrywa mi koszty utrzymania mieszkania