Donald Tusk znowu to zrobił. Jego nowe hasło do telefonu można złamać w kilka sekund

Niezależnie od tego, czy jest to rząd sześciu, czy czterech jedynek, mamy do czynienia z najsłabszym możliwym hasłem, które można złamać w parę sekund. Gdyby ktoś próbował włamać się do takiego smartfona, najprawdopodobniej zacząłby od tych samych cyfr lub kombinacji typu 1234. Na filmiku od razu po odblokowaniu pojawia się klawiatura do wpisania pinu, natomiast nie oznacza to, że nie ma skonfigurowanego FaceID.