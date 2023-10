Co to jest - niedrogi, wydajny i można na nim pograć w Cyberpunka? To laptop MSI Cyborg 15 A12V

Cyberpunk 2077 v2.01 bez ray-tracingu na laptopie z GeForce RTX 4050 hasa naprawdę beztrosko (średnio prawie 80 fps). Włączenie do akcji ray-tracingu na Ultra pozwala sięgnąć przyzwoitych 60 klatek na sekundę. Dopiero najbardziej wymagająca opcja spowodowała, że średnia liczba klatek spadła do 50, co i tak uważam za imponujący wynik - to w końcu najmniej wydajny układ graficzny serii RTX 4000!