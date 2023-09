Pracownik Youtube'a mówi, że YouTube niszczy YouTube'a. Więcej YouTube'a, tytuł wytrzyma

Według raportu The Financial Times, YouTube Shorts stanowi potencjalne zagrożenie dla głównego źródła przychodów YouTube, czyli tradycyjnych, długich filmów w formacie poziomym. Może to nawet doprowadzić do sytuacji, jak twierdzi anonimowy pracownik-weteran, w której YouTube pożre samego siebie.



Google niedawno ogłosił, że Shorts zgromadziło ogromną bazę użytkowników, przekraczając liczbę 2 mld zalogowanych użytkowników miesięcznie. To zaskakujące, prawda? Oznacza to, że Shorts ma więcej użytkowników niż Instagram Reels czy sam TikTok, który według danych z 2023 r. ma około 1,6 mld użytkowników, z czego około 1,1 mld było aktywnych.