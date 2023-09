Polska rakieta szykuje się do startu! Mamy w końcu sięgnąć granicy kosmosu

Polska rakieta Perun jest już gotowa do kolejnego lotu, który ma się odbyć jeszcze we wrześniu z poligonu w Ustce. Będzie to drugi próbny start rakiety, który ma sprawdzić jej poprawne działanie i przygotować ją do pierwszego lotu kosmicznego, planowanego na przyszły rok. Pierwszy lot miał miejsce w czerwcu 2023 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rakieta Perun osiągnie wysokość około 60 km i zbliży się do granicy kosmosu. Będzie to wielki krok dla polskiego programu rakietowego i dowód na to, że Polacy potrafią sięgać po gwiazdy.