Nowości w bankowości mobilnej VeloBanku. Blik i karta płatnicza odejdą do lamusa?

Pay By Velo różni się od tradycyjnego Pay-By-Link tym, że po dokonaniu zakupów na smartfonie, przekierowaniu na stronę operatora i wybraniu Pay By Velo, klient nie jest przekierowywany na stronę banku i nie przechodzi całego procesu logowania i autoryzacji w przeglądarce. Klienci VeloBanku, którzy chcą skorzystać z autoryzowania transakcji bez logowania do bankowości internetowej wybierają Pay By Velo jako metodę płatności na urządzeniu mobilnym. Potem zostają automatycznie przeniesieni do bankowości mobilnej VeloBanku. Tam mogą bezpiecznie autoryzować transakcję z poziomu aplikacji. Pay By Velo można porównać do Blika bez kodu, w którym autoryzacja całego procesu zakupu sprowadza się do szybkiego potwierdzenia w aplikacji bankowej.