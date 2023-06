Prawdziwe męskie granie. Oto różowy Xbox Series S w wersji Barbie

Microsoft przygotował aż 5 nakładek na pad z różnymi wzorkami, które także nawiązują do nadchodzącego filmu Barbie. Warto jednak zaznaczyć, że sprzęt nie trafi do regularnej sprzedaży, a jedynym sposobem na jego zdobycie będzie wygranie go na Twitterze Xboxa lub w Microsoft Rewards. A szkoda, byłaby to idealna wersja do grania z kolegami w Call of Duty.