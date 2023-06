Nie wyobrażam sobie już życia bez autonomicznego odkurzacza, który sam sprząta mieszkanie. A mam tylko stary model, nie tak bystry jak te nowoczesne, na dodatek trzeba go samego opróżniać. Marzy mi się taki, który nie tylko odkurza, ale i myje podłogi, a także właściwie zajmuje się sam sobą. Chociaż pochwał pod adresem droższych modeli może płynąć wiele, to jednak zawsze znajdzie się pewna wada, którą wspomną szczególnie ci mieszkający w dużych domach jednorodzinnych. Robot nie wejdzie na piętro, sam też nie zejdzie. A jeśli już spróbuje, to skończy się to tak: