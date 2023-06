To już końca radia. Telewizja go nie zabiła, ale właśnie pojawił się ostateczny przeciwnik

We wtorek 13 czerwca amerykańska radiostacja Live 95.5, mająca swą siedzibę w Portland w stanie Oregon, ogłosiła wprowadzenie na antenę AI Ashley. AI Ashley to sztucznie wygenerowana prezenterka radiowa, wykorzystująca głos prawdziwej spikerki - Ashley Elzinga, i duży model językowy GPT-4 do generowania treści.