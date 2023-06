Huawei ma swojego chatbota. PanGu Chat wystartuje za chwilę - oto co potrafi

Już 7 lipca nastąpi oficjalne ogłoszenie startu usługi, która nazwa brzmi PanGu Chat. Co ciekawe - Huawei na początku nie zamierza kierować swojego modelu językowego do wszystkich użytkowników internetu, tylko skupi się na klientach z sektora B2B i B2G (sektor kontraktów pomiędzy sektorem prywatnym i rządowym). To dlatego, że PanGu Chat będzie wyspecjalizowany w działaniach, które interesują korporacje, czyli np. w przetwarzaniu ogromnych ilości danych, sporządzania analiz dotyczących badań marketingowych itd.