Trwa wielkie oszustwo. Łapią Polaków na Facebook Recovery

Co się dzieje dalej? Wszystko. Nasze dane, czasem niekompletne, trafiają w ręce oszustów, zwłaszcza jeśli korzystamy z weryfikacji dwuskładnikowej. Jeśli używamy tego samego hasła w kilku miejscach, zamiast stracić dostęp do Facebooka, możemy stracić również dostęp do konta w innych miejscach.



Przejęte przez oszustów konto na Facebooku może być później przez nich wykorzystane do oszukiwania naszych znajomych i rodziny. Oszuści piszą wtedy do osób z listy kontaktów, że wystąpiła nagła sytuacja i proszą o przelanie stosunkowo niewielkiej kwoty ekspresową metodą (np. Blik). Rodzina i znajomi chcący nam pomóc przelewają pieniądze oszustom.