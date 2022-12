Starlinki to dopiero początek. Elon Musk tworzy konstelację Starshield dla wojska i rządu

Satelity należące do konstelacji Starshield będą przeznaczone zarówno do obserwacji powierzchni Ziemi, jak i do zapewnienia bezpiecznej komunikacji satelitarnej. Jakby tego było mało, agencje korzystające z konstelacji będą w stanie umieszczać własne instrumenty na satelitach Starshield. Wszystkie satelity konstelacji będą korzystały z dodatkowych zabezpieczeń kryptograficznych, które będą pozwalały na bezpieczne przetwarzanie danych na pokładzie satelity. Jakby tego było mało, satelity będą mogły łączyć się z innymi satelitami wyposażonymi w terminale do komunikacji laserowej.