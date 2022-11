Ten telewizor nazywa się Doskonały - sprawdziłem, czy słusznie. Samsung QN900B - recenzja

Excellence to w dosłownym tłumaczeniu doskonałość. Oznacza to, że klient ma prawo w zamian oczekiwać produktu, do którego przyczepić się właściwie nie da. Zwłaszcza że to sprzęt z najwyższej półki cenowej. Najmniejszy 65-calowy QN900B to wydatek 16,9 tys. zł. Największy, 85-calowy, kosztuje niemal 37 tys. zł. Wymagania są więc bardzo duże, choć należy mieć na uwadze, że część kwoty pochłania sama rozdzielczość. Telewizory 8K to nadal rynkowa rzadkość, za tak wysoką precyzję obrazu trzeba dopłacić - niezależnie od całej reszty.