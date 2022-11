Te działa pamiętają Stalina. Polskie wojsko wciąż nimi strzela

Długość lufy to 4,39 m. Donośność to w pionie 8800 m i 12000 m w poziomie. Prędkość początkowa pocisku to 1000 m/. Szybkostrzelność praktyczna to 50 - 60 pocisków na minutę. Masa działa S-60 w położeniu bojowym wynosi 4775 kg. Działo obsługuje aż osiem osób.