Polacy sprawdzili, jaki jest poziom zaufania ludzi do robotów. Wyszło im, że ważny jest... sen

Nie chodzi jednak o to, że robot zostanie wysłany na misję, bo ratownik w tym czasie będzie musiał odpoczywać. Polscy naukowcy udowodnili, że wpływ na zaufanie do maszyny ma... sen. I to bardzo ważna analiza w kontekście tego, kiedy do akcji ma zostać skierowany robot, a nie człowiek. Lub odwrotnie.