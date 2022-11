To nie Atlantyda. Na dnie morza nurkowie hodują zioła

Czy zatem wkrótce u wybrzeży mórz i oceanów zaczną masowo powstawać podwodne szklarnie? Raczej nie. Nie zmienia to jednak faktu, że pomysł ten jest wynikiem nieszablonowego myślenia swojego twórcy, a to właśnie taki rodzaj myślenia prowadzi do odkryć, które otwierają zupełnie nowe ścieżki rozwoju technologii, czy to w rolnictwie, czy w lotnictwie, czy w jakiejkolwiek dziedzinie. Kto wie, być może dalsze badania w podwodnych sferach doprowadzą do odkrycia, które pozwoli na wydajniejszą i stabilniejszą produkcję żywności w tych rejonach świata, które obecnie zmagają się z suszami i ekstremalnie wysokimi temperaturami. Zważając na zmiany klimatyczne, takich obszarów w najbliższych latach i dekadach będzie coraz więcej.