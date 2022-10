Sądny dzień w Shopee. Szef polskiego oddziału ogłosił zwolnienia

O tym, co dokładnie dzieje się w Sea, spółce będącej właścicielem Shopee, i jak wpływa to na sytuację polskiego oddziału firmy, przeczytacie we wtorek w Magazynie Spider's Web+. Polscy pracownicy są bowiem ofiarami tego, co dzieje się w dalekiej Azji, która jest dla Sea największym rynkiem. Pewne decyzje w Indiach doprowadziły, niczym w efekcie motyla, do tego, że w Polsce ludzie tracą pracę. Reportaż "Wielkie trzęsienie w polskim Shopee po roku od startu. Tak działa efekt motyla" już we wtorek w Magazynie SW+.