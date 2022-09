Rosja chce za karę zestrzeliwać cudzych satelitów

Widząc to, Rosja właśnie postanowiła wydać ostrzeżenie dla operatorów cywilnych i prywatnych satelitów. Przedstawiciele agresora ostrzegają, że owe satelity mogą stać się celem dla rosyjskich rakiet, jeżeli nadal będą wspierały zbrojne działania Ukrainy. Co więcej, nie był to tylko kolejny durny komentarz umieszczony gdzieś na prywatnym koncie szefa Roskosmosu na Telegramie, a oficjalne oświadczenie wydane podczas prac grupy roboczej zajmującej się zagrożeniami w przestrzeni kosmicznej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.