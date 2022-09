W Kanadzie powstaje sztuczna Islandia. Woda tam będzie miała 39 stopni Celsjusza

Kiedy mówimy o lagunach/źródłach geotermalnych pierwszym krajem, który przychodzi do głowy jest zazwyczaj Islandia. To właśnie tam od zawsze zmierzają miłośnicy ciepłych kąpieli w zimnej temperaturze. Ewidentnie jednak Kanadyjczycy pozazdrościli Islandczykom takiej atrakcji i postanowili wybudować sobie własną i to w miejscu, gdzie energii geotermalnej za dużo nie ma.