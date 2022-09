Toniemy w śmieciach. Kaucja 2-3 zł rozwiązałaby problem wyrzucanych puszek

Robiliśmy ukrycie na małej wysepce, do której trzeba było dotrzeć wiślaną odnogą, dość płytką. Przechodziliśmy w woderach, ale w pewnym momencie poczułem, jak rozklejają się na szwach. Natychmiast wleciała do nich woda. Myślałem, że to wada fabryczna. Poszedłem do sklepu wędkarskiego z reklamacją. Oczywiście je wymienili, ale w trakcie usłyszałem, jak na zapleczu jeden z wędkarzy mówi do drugiego: powiedz Waldkowi, żeby nie jadł leszcza z Wisły, bo człowiek z woderami przyszedł i mu się rozkleiły - chyba znowu coś puścili.