Polacy kochają symulatory. Nie do końca rozumiem, skąd u nas to zamiłowanie, ale nie tylko produkujemy nad Wisłą od groma symulatorów (co zawdzięczamy m.in. firmie Playway), ale także uwielbiamy w nie grać. Car Mechanic Simulator, PC Building Simulator, Euro Truck Simulator, symulator chirurga, kozy i kromki chleba - te gry biją u nas (i nie tylko u nas) rekordy popularności.