Cios w przestępców. Rząd chce skończyć z oszustwami na kradzione dane

Do tej pory Polacy mogli zastrzec swoje dane na infolinii w swoim banku, w Biurze Informacji Kredytowej (lub innej komercyjnej firmie) lub pod nr +48 828 828 828. W zasadzie każda z tych opcji gwarantowała, że dokumenty będą zastrzeżone we wszystkich bankach. Biuro Informacji Kredytowej jest bowiem firmą założoną przez Związek Banków Polskich i same banki właśnie po to, by kontrolować dane finansowe i nie dopuszczać do ich nadużyć czy naruszania.