Właściciel Facebooka wreszcie się ugiął. Pokaże naukowcom, w jaki sposób personalizuje reklamy

Wszystkie osoby zainteresowane dostępem do danych - we wcześniej wspomnianej, ograniczonej ilości - będą miały dostęp do nich już od lipca za pośrednictwem Biblioteki reklam Facebooka. Aktualizacja Biblioteki reklam pozwoli każdemu zobaczyć ogólne ifnormacje o tym, w jaki sposób dana strona na Facebooku kieruje reklamy do swoich odbiorców.