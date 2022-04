Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Potrzebujemy silnej armii, ale ten obowiązek to fikcja

Mam wrażenie, że ciągnięcie komisji wojskowej ma na celu poprawę humoru - mamy tylu i tylu gotowych mężczyzn do obrony ojczyzny. W papierach wszystko się zgadza, już wpisane do Excela, a jakby przyszło co do czego, to Bednarek strzelałby do zamkniętych drzwi, żeby je otworzyć. Choć nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś prędko tę broń dał - i całe szczęście. Po co więc ta cała fikcja z kategorią A? Nie tylko ja otrzymałem ją przez przypadek, oj nie.