Oto nowa kamerka GoPro Hero10 Black Bones. Operatorzy dronów FPV już nie muszą niszczyć obudowy

Chociaż kamerki do dronów FPV to nadal nisza, GoPro uznało, że warto mieć w ofercie produkt dla operatorów. Ich najnowszy produkt, czyli przerobione przez producenta GoPro Hero10 Black o nazwie GoPro Hero10 Black Bones, waży jedynie 54 gramy i jest najlżejszą kamerą w historii firmy. Mimo to ma takie same możliwości pod względem robienia zdjęć i kręcenia filmów, jak cięższy brat.