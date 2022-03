To przykre, bo przecież taka pogoda jak jest teraz zachęca do szerokiego otwarcia okien czy długich spacerów. Ale jeśli mieszkacie w mieście, to najprawdopodobniej poczujecie trujący smog. W Warszawie było tak źle, że jedna z osób z naszej redakcji porównała unoszący się zapach do typowego grilla. Grill jest fajny, ale kiedy sami go odpalamy i mamy na niego ochotę, a nie gdy rano wychodzimy na balkon.