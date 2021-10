Procesor M1 i 16 GB RAM to aż nadto do pracy z wideo 4K (szczególnie w doskonale zoptymalizowanym Final Cut Pro) i do edycji zdjęć w Ligtroomie Classic (zoptymalizowanym średnio, jak to u Adobe). Nic w tym dziwnego, bo w syntetycznych benchmarkach procesor M1 jest mniej więcej odpowiednikiem procesora Core i9 pod względem czystej mocy.