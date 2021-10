Atak na dziekana na stronie zrobionej przez studenta AGH. To przez „błędy programistyczne”

Trzeba zaznaczyć, że już po opublikowanych adresach widać było, że obraźliwe wpisy to prawdopodobnie dzieło jednego studenta, podpisującego się pseudonimem „Aniołek”, gdyż adresy kierują do tego samego konta użytkownika. Prawdopodobnie więc cała sytuacja została spowodowana przez jedną osobę, która w nieświadomości (lub złej wierze) opublikowała witrynę z obraźliwym tytułem. Okazuje się jednak, że student, który opublikował witrynę, wcale nie zamieścił w niej niecenzuralnych treści, lecz nieświadomie umożliwił dostęp do niej osobom trzecim.