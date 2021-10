Jak zwykle w takiej sytuacji komentarz zawiera zapewnienie, że podczas testu armia zebrała niezwykle cenne informacje, które pozwolą ustalić powody awarii, a tym samym przyczynią się do dalszego udoskonalenia projektu. Choć taka formułka dobrze brzmi, to fakty są niezaprzeczalne: Chiny posiadają już taką broń, a Amerykanie nie. Co więcej, jak przekonują specjaliści, współczesne potęgi militarne stoją przed dwoma niezależnymi wyzwaniami.