Xiaomi ma swojego psa-robota. CyberDog wygląda przerażająco

CyberDog od Xiaomi

Sercem, a w zasadzie mózgiem chińskiego robopsa jest minimalistyczna superkomputer marki Nvidia, czyli Jetson Xavier NX. Przetwarza on dane z 11 czujników umieszczonych na korpusie CyberDoga, a Xiaomi wyposażyło swojego nowego pupila w zmysł dotyku, możliwość odbierania ultradźwięków, kamery do rozpoznawania m.in. ludzi oraz GPS do lokalizowania się w przestrzeni.

Elektronika wbudowana w robopsa Xiaomi oraz oprogramowanie, które nim zarządza, ma wystarczyć do tego, by chodził za swoim właścicielem i omijał przeszkody. Oprócz tego maszyna potrafi identyfikować pozycję przyjętą przez właściciela oraz wykrywać twarze, by nie pomylić go z innymi ludźmi, jeśli obiektyw tylko kamery uchwyci grupę osób.