Starkvind to dwa nowe produkty Ikei. Ten tańszy, za 130 dol., to niewielki oczyszczacz przeznaczony do stawiania na podłodze. Ciekawszy jest jednak ten droższy, za 190 dol. Najłatwiej go opisać jako… stolik z wbudowanym oczyzczaczem. Do zarządzania którymkolwiek z tych urządzeń potrzebny jest sprzedawany osobno hub Ikei do smart home. Jeżeli dla kogoś będą to pierwsze inteligentne urządzenia Ikei, musi wydać dodatkowo 150 zł.