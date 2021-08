120 lat temu odsłonięto krzyż na Giewoncie. Pojawiały się głosy, aby go usunąć – dla bezpieczeństwa

Giewont jest legendarną i charakterystyczną górą samą w sobie, ale dla wielu Polaków jej symbolem jest krzyż. Właśnie obchodzimy rocznicę jego odsłonięcia, która może być pretekstem do dyskusji, czy w takiej formie pomnik jest jeszcze potrzebny.

Krzyż na Giewoncie odsłonięto 19 sierpnia 1901. Skąd pomysł, aby na szczycie potężnej góry zamontować krzyż? Są różne wersje. Jedna mówi, że w ten sposób mieszkańcy Zakopanego chcieli upamiętnić 1900. urodziny Jezusa Chrystusa. Inna, że to efekt inspiracji Włochami, którzy na powitanie XX wieku zaczęli stawiać krzyże na swoich górskich szczytach.

Jak wniesiono krzyż na Giewont?

To była imponująca eskapada, w której udział wzięło 500 osób i 18 wozów konnych.

Kolumna transportowa wyruszyła spod kościoła parafialnego i przez Kuźnice udała się w kierunku Giewontu. Wozy dojechały w pobliże Piekiełka w Dolinie Kondratowej. Od tego miejsca trzeba było wynieść na wierzchołek Giewontu elementy krzyża i 400 kg cementu w workach. Wodę w płóciennych konewkach noszono z miejsca, gdzie ścieżkę „przecina (...) żywy zwykle strumyczek (ostatnia woda)”. Grupa ludzi z transportem dotarła na szczyt o godz. 11. Dalsze prace montażowe tego pierwszego dnia wykonał monter z krakowskiej firmy i sześciu górali. Przez kolejnych pięć dni, do 8 lipca, monter pracował z dwoma góralami.

Ekipa odpowiadająca za wniesienie musiała jeszcze zmagać się z burzą. Dość znamienne, że zjawisko od początku jest wpisane w historię krzyża, bo to właśnie pioruny sprawiają, że pojawiają się pytania: czy aby na pewno krzyż na Giewoncie jest bezpieczny?

Do olbrzymiej tragedii doszło dwa lata temu. Również w „rocznicowym” miesiącu – 22 sierpnia od uderzenia pioruna zginęły 4 osoby (w tym dwoje dzieci), a blisko 100 zostało porażonych. To właśnie wtedy publicysta i filozof Jan Hartman apelował, aby go usunąć i nie narażać na niebezpieczeństwo tych, którzy mimo burzy próbują schronić się na szczycie.