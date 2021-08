Huawei MateView i Huawei Mateview GT - pierwsze wrażenia

Monitorów na rynku jest istne zatrzęsienie, a większość z nich jest do siebie tak podobna, że nawet ekspertom trudno jest je od siebie odróżnić. Większość monitorów próbuje też robić wszystko na raz – mają być dobre do biura, do pracy z kolorem i jeszcze do pogrania w wolnym czasie. Problem pojawia się wtedy, gdy szukamy monitora do bardzo konkretnych zastosowań, który jednocześnie spełnia wszystkie wymogi i nie kosztuje fortuny.