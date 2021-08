A to spryciarz. Delfin stworzył „zasłonę dymną”, by schwytać rybę

Delfiny mogą kojarzyć się z sympatycznymi zwierzątkami lubiącymi kontakt z ludźmi, ale w swoim naturalnym środowisku to skuteczni łowcy. Co pokazuje nagranie z Karaibów.

Pomysłowy delfin, chcąc oślepić swoją ofiarę, „zakurzył” ogonem dno – w ten sposób powstał utrudniający poruszanie się piach. Zdezorientowana ryba stała się wówczas łatwym celem. Chcąc ominąć przeszkodę, ryby podskakują, wpadając do pysków ssaków.

Pierwszy raz tę taktykę polowania zaobserwowano w 1999 roku. Dotychczas z metody korzystały wodne ssaki z okolic wybrzeża Atlantyku na Florydzie, ale z czasem niezależnie doszły do niej okazy z Meksyku i, jak widzimy na powyższym filmie, Karaibów.

Czyżby w wodnym świecie powstała plotka o skutecznym sposobie na połów ryb, która dotarła w różne regiony? Nie jest to aż tak nieprawdopodobne, jak się zdaje. Naukowcy dowiedli, że delfiny podpatrują kolegów i ich naśladują. Umiejętność nauki przez obserwowanie to więc nie tylko cecha dwóch człekokształtnych gatunków – szympansów i goryli – ale też właśnie delfinów butlonosych.

Zwierzęta te mają naprawdę pomysłowe sposoby na zdobycie pożywienia. Na przykład chcąc wydobyć pokarm z muszli, nasadza sobie ją na dziób, wynurza ten dziób z wody i potrząsa nim tak długo, dopóki schowany w muszli pokarm nie trafi do jego gardła .

Ssaki potrafią też owijać sobie dzioby gąbkami morskimi (to takie bardzo proste organizmy wielokomórkowe) i stosują je jako osłonę chroniącą je przed kolcami jeżowców, szczypcami krabów i innym szpiczastym jedzeniem.

Delfiny są bardzo mądre, ale nawet one nie znają jeszcze sposobu na postępującą katastrofę klimatyczną. To zresztą jedne z pierwszych jej ofiar - opady deszczu i huragany zmieniają warunki życia delfinów, doprowadzając do choroby skóry.