Battlefield 2042 zawierać będzie wyłącznie tryb sieciowy. To prawdopodobnie dobra decyzja – od długiego czasu kampanie dla pojedynczego gracza były w Battlefieldzie co najwyżej mierne. W przeciwieństwie do rewelacyjnego trybu online. Mimo tego studio Dice chce nadać rozgrywkom sieciowym pewien kontekst, fabularne tło dla głębszego sensu.