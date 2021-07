Uwaga! Naukowy bełkot jest jednym z popularniejszych kanałów na polskim YouTubie, który śledzi ponad pół miliona ludzi. W przeciwieństwie do wielu innych, które służą wyłącznie rozrywce, jego autor w postaci Dawida Myśliwca niesie kaganek oświaty i edukuje swoich fanów. Niestety internauci na kilka dni stracili dostęp do jego popularnonaukowych filmów, w których skupia się na takich dziedzinach jak chemia, genetyka, neurobiologia, biologia i fizyka.

Przyczyną usunięcia kanału było przejęcie go przez osoby trzecie i publikowanie po zmianie nazwy profilu transmisji live zachęcających do wpłacania kryptowalut na konto cyberprzestępców. Stało się to najpewniej w wyniku zainstalowania przez Dawida Myśliwca jakiegoś felernego rozszerzenia do przeglądarki. Reakcja moderacji była natychmiastowa, ale… tylko w aspekcie blokady konta. YouTube wcale się nie kwapił się, by pomóc w odzyskaniu dostępu do niego autorowi.