Nasza Klasa - to już koniec portalu. Kawał polskiej historii zostaje wymazany z internetu

Co z danymi osobowymi z Naszej Klasy? Przecież wszyscy mieliśmy tam konto.

Można odnieść wrażenie, że w pewnym momencie każdy znajomy miał konto na Naszej Klasie i nie byłoby to wielką pomyłką. Serwis w szczytowym okresie popularności, a więc w 2010 r., miał 14 mln aktywnych użytkowników. To więcej niż było wówczas stałych łączy. W 2010 r. mieliśmy w Polsce ok. 6 mln stałych łączy szerokopasmowych i ok. 3,5 mln bezprzewodowych łączy szerokopasmowych.