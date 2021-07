Medale Tokio 2020 są wyjątkowe. Japończycy zrobili olimpijskie krążki ze śmieci

Medale olimpijskie Tokio 2020 trafiają już do pierwszych olimpijczyków. Nie są to jednak zwykle medale - na Igrzyska Olimpijskie 2020 organizatorzy przygotowali trofea, które kiedyś były śmieciami.

Jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, że nawet jeśli ktoś nie jest fanem sportu, to nie powinien przechodzić obok Tokio 2020 obojętnie. Bowiem Igrzyska Olimpijskie miały być pierwszym wydarzeniem, którego transmisję mieliśmy obejrzeć w rozdzielczości 8K. W związku z tym wszystkie branże związane z produkcją i konsumpcją treści dwoiły się i troiły, by zaprezentować nowe kamery, telewizory i zmyślne technologie transmisji danych, które miały umożliwić śledzenie sportowych zmagań w niespotykanej dotąd jakości. Wszystkie te plany pokrzyżowała jednak pandemia. Premiery sprzętu zostały wstrzymane lub przełożone. Igrzyska Olimpijskie 2020 miały być momentem zwrotnym i symbolem przejścia w erę 8K. Teraz już wiemy, że na ten moment będziemy musieli jednak poczekać.



Za sprawą medali olimpijskich Tokio 2020 stanie się jednak swoistym symbolem walki z zanieczyszczeniem środowiska, generowanym przez współczesną elektronikę. Bo umówmy się – w skali 45 mln ton elektrośmieci generowanych rocznie, te niespełna 76 tys. ton to ledwie kropla w morzu. Jednak medale niosą ze sobą potężny przekaz dla świata: skoro najsprawniejsi ludzie świata mogą nosić na szyi medal z odzysku, to ty możesz się przyłożyć do segregacji śmieci i ich ponownego przetworzenia.



Niby mała rzecz, ale jestem pewien, że będzie wybrzmiewać przez długie lata.