LG K62+ już dostępny. Zobacz, dlaczego warto wziąć go pod uwagę

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon LG - model K62+. Przyjrzyjmy się, co ma do zaoferowania.

LG K62+ to najnowsze urządzenie w ofercie koreańskiego producenta, dedykowane tym, którzy szukają wysokiej jakości w przystępnej cenie. Smartfon zadebiutował w ofertach sieci Play. Dlaczego warto się nim zainteresować?

LG K62+ to ponadprzeciętna wytrzymałość.

Na pierwszy rzut oka LG K62+ prezentuje się przede wszystkim bardzo urodziwie i nowocześnie, ale na urodzie zalety jego obudowy się nie kończą. Cała konstrukcja spełnia normę MIL-STD 810G po przejściu ośmiu surowych testów, które potwierdziły jego odporność na wibrację, wstrząsy, szok termiczny, wilgoć, oraz przetrzymywanie w niskiej i wysokiej temperaturze. Oznacza to, że z LG K62+ można korzystać w praktycznie każdych warunkach bez obawy o uszkodzenie urządzenia.

Obsługiwać jego możliwości będziemy zaś na sporych rozmiarów wyświetlaczu IPS LCD, o przekątnej 6,6” i rozdzielczości HD+, z niewielkim otworem na przedni aparat umieszczony centralnie w górnej części ekranu.

Ekran odblokujemy zaś czytnikiem linii papilarnych na krawędzi obudowy, do którego łatwo jest sięgnąć zarówno gdy trzymamy telefon w dłoni, jak i kiedy leży on płasko na blacie czy spoczywa w uchwycie samochodowym. Na krawędziach obudowy znajdziemy też przycisk do szybkiego wywołania Asystenta Google.

Za płynną pracę urządzenia odpowiadają następujące podzespoły: procesor MediaTek Helio P35, 6 GB RAM-u i 128 GB, którą można dodatkowo rozszerzyć kartą microSD. Energii zaś dostarczy akumulator o pojemności 4000 mAh, który wystarczy na cały dzień pracy.

Nie brakuje też najważniejszych standardów łączności - NFC do płatności zbliżeniowych, Bluetooth 5.0 oraz dwuzakresowego Wi-Fi.

Od strony fotograficznej LG K62+ oferuje poczwórny aparat.

Sensor główny ma 48 Mpix. Wspiera go aparat 5 Mpix z obiektywem szerokokątnym, aparat 2 Mpix z obiektywem portretowym oraz aparat makro 2 Mpix, który pozwala robić zdjęcia niewielkim obiektom z odległości zaledwie 4 cm.

W aplikacji aparatu znajdziemy też szybki dostęp do Google Lens, za pomocą którego zeskanujemy kod QR, przetłumaczymy tekst czy dowiemy się, na jaki obiekt patrzymy (np. na jaki gatunek rośliny).

Selfie zrobimy zaś aparatem o rozdzielczości 28 Mpix, zapewniającym dużą szczegółowość ujęć w każdych warunkach.

Dla tych, którzy kochają dobre brzmienie.

LG K62+ wyposażony jest nie tylko w gniazdo słuchawkowe do podłączenia ulubionych, przewodowych słuchawek, ale również w autorskie rozwiązanie LG 3D Sound Engine. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji system automatycznie dobiera optymalne parametry dźwięku zależnie od tego, czego słuchamy i na jakim sprzęcie. Istnieje też możliwość ręcznego dostosowania parametrów korektora graficznego, by spersonalizować doznania dźwiękowe.

A skoro o dźwięku mowa, to warto wspomnieć, iż kupując LG K62+ w sieci Play, gratis otrzymamy bezprzewodowy głośnik LG XBOOM Go PN1 o wartości 249 zł. To niewielki głośnik Bluetooth, który dzięki wbudowanemu zaczepowi można wygodnie przypiąć do plecaka lub torby, a w razie potrzeby nawet schować do kieszeni.

Głośnik jest też wodoodporny, więc można z niego korzystać nawet w trakcie deszczu i pracuje na jednym ładowaniu do pięciu godzin. Oferuje też funkcję zestawu głośnomówiącego, więc można nie tylko słuchać przez niego muzyki, ale także prowadzić rozmowy.

Decydując się na LG K62+ w sieci Play otrzymamy nie tylko świetne audio w słuchawkach, ale też dodatkowy głośnik, który można mieć zawsze przy sobie.

