Ze względu na sytuację pandemiczną, dzieci i dorośli muszą wykonywać coraz więcej aktywności zdalnie. Żyjąc w czasach domowego biura oraz domowej szkoły warto pomyśleć o ulepszeniu naszego stanowiska do nauki i do pracy.



Pracując przy biurku, rzadko kiedy mamy laptop na odpowiedniej wysokości. Ekran powinien znajdować się na wysokości oczu, podczas gdy my nachylamy się nad elektrycznym urządzeniem, co może w dłuższym okresie czasu doprowadzić do problemów z plecami lub kręgosłupem. Niestety, nie każdego stać na regulowane biurko czy krzesło z szerokim stopniem regulacji wysokości.

Tańszym, ale wszechstronnym wyjściem z sytuacji może być podstawka chłodząca.

Model Havit Gamenote F2030 cechuje się wieloma stopniami regulacji nachylenia metalowej podstawy. Co za tym idzie, możemy znacząco podnieść wysokość ekranu laptopa, zrównując go w ten sposób z naszą twarzą. W ten sposób prostujemy kręgosłup i zbliżamy się w kierunku zachowania poprawnej sylwetki za biurkiem.

Dzięki podstawce pod laptopa możemy wziąć sprzęt do łóżka i położyć go sobie na nogach. Doświadczenie będzie wygodniejsze niż bez podstawy, a skóra naszych nóg nie uniknie bezpośredniego kontaktu ze spodem urządzenia. Co za tym idzie, nie ryzykujemy np. poparzeń lub zaczerwienień.

Havit Gamenote F2030 chłodzi oraz świeci.

Podstawka może się spodobać uczniom oraz młodszym graczom, ze względu na charakterystyczne niebieskie podświetlenie. Będąc przy grach, dzięki wbudowanemu wentylatorowi zmniejszymy temperaturę urządzenia. Co za tym idzie, zwiększymy jego osiągi w grach wideo, pozytywnie wpływając na kulturę pracy podzespołów.



Havit Gamenote F2030 cechuje się aż pięcioma stopniami pracy wentylatora. Podświetlenie można z kolei włączyć lub wyłączyć. Podstawka została wykonana z solidnej, żelaznej konstrukcji i można ją wykorzystać w parze z wieloma różnymi urządzeniami. Havit poradzi sobie z każdym laptopem z przekątną nie większą niż 17 cali.



OFERTA: Podstawkę chłodzącą Havit Gamenote F2030 kupisz w Sklepie Spider's Web za 39 zł.