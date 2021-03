Sony ruszyło z wiosenną promocją, a w PS Store można znaleźć teraz mnóstwo tytułów w świetnych cenach. Na liście znalazło się miejsce dla TLOU 2, Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, RDR 2 i nie wielu innych hitów.

W sklepie z grami na konsole z rodziny PlayStation pojawiły się nowe przeceny sięgające kilkudziesięciu procent. Na liście sprzedawanych taniej tytułów znalazły się zarówno największe hity z poprzedniej generacji, jak i produkcje, które otrzymały usprawnienie z myślą o możliwościach konsoli PS5. Z pełną listą kilkuset pozycji ujętych w ramach Spring Sale można zapoznać się bezpośrednio w PS Storze, a my wyłuskaliśmy te najciekawsze oferty.

The Last of Us: Part 2 — 124,27 zł 289 zł

Pierwszą przecenioną pozycją, która rzuciła mi się w oczy, jest The Last of Us 2. Kontynuacja historii Ellie i Joela, która doczeka się niedługo aktorskiej adaptacji od HBO, to opowieść o zemście w postapokaliptycznym świecie, w którym zombie wcale nie są największym zmartwieniem ludzkości.

Assassin’s Creed Valhalla za 184,96 zł 289 zł

Najnowsza odsłona kultowej już serii Ubisoftu zabiera nas do świata Wikingów, gdzie jako Eivor będziemy zabijać, palić i rabować. Assassin’s Creed Valhalla zapewni nam kilkadziesiąt godzin fenomenalnej rozrywki zarówno w głębokiej Skandynawii, jak i na brytyjskim wybrzeżu.

Ghost of Tsushima za 164,73 zł 289 zł

Nieoczekiwany hit w ofercie Sony, czyli Ghost of Tsushima, to gra typu open-world, która przypomina nieco serię Assassin’s Creed. Programiści ze studia Sucker Punch zabierają nas w podróż do średniowiecznej Japonii, gdzie jako samotny samuraj będziemy musieli stawić czoła mongolskiej inwazji.

Red Dead Redemption 2 za 124,50 zł 249 zł

Ostatni hit studia Rockstar to rozpisana na kilkadziesiąt godzin opowieść o braterstwie, miłości, zdradzie i honorze, która chwyci za serce nawet największych twardzieli.

Tekken 7 za 41,80 zł 209 zł

Jeśli szukacie bijatyki na kanapowego co-opa, to najnowsza odsłona serii Tekken jest teraz dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie. Warto też przemyśleć zakup dodatku, gdyż w ramach DLC w grze pojawiła się gościnnie Lidia Sobieska, premierka Polski.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na następujące pozycje w PlayStation Store:

Immortals Fenyx Rising za 144,50 zł 289 zł

Mortal Kombat 11 za 83,60 zł 209 zł

Borderlands 3 za 83,72 zł 299

Dark Souls 3 za 52,25 zł 209 zł

The Outer Worlds za 99,60 zł 249 zł

Ghostrunner za 87,50 zł 125 zł

Arizona Sunshine za 50,70 zł 169 zł

Resident Evil 0 za 21 zł 84 zł

Doom VFT za 38,97 zł 129,90 zł

Heavy Rain za 50 zł 125 zł

Dla osób, które nie planują teraz wydawać pieniędzy, Sony przygotowało inną akcję promocyjną. W ramach akcji Play at Home można pobrać teraz aż dziewięć gier za darmo, z The Witness i Subnautiką na czele, a niedługo dołączy do nich Horizon Zero Dawn.