10 gier za darmo na PS4 i PS5, w tym Horizon Zero Dawn. Sony zachęca, żeby zostać w domu

Sony udostępni lada moment graczom 10 nowych gier na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5 bez żadnych opłat. Nie zabrakło wśród nich indyków, produkcji na gogle PSVR oraz prawdziwego hitu z kategorii AAA, czyli Horizon Zero Dawn. Wszystko po to, żebyśmy nie ruszali się z domu.

Pandemia koronawirusa trwa już ponad rok, a na jej początku bardzo popularne były akcji „zostań w domu”. Sony ruszyło ze swoją w kwietniu 2020 r. i zachęcało nas do tego, by nie wychodzić, udostępnieniem za darmo gier wideo, czyli trylogii Uncharted: The Nathan Drake Collection oraz Journey. Co miłe, do pobrania tych produkcji na konsole PlayStation 4 nie był potrzebny nawet PlayStation Plus, a zwykle subskrypcja jest wymagana, by pobierać „darmowe” gry.

Teraz przyszła kolej na kolejną odsłonę akcji „Zostań w domu” w wykonaniu Sony: Horizon Zero Dawn i 9 innych gier na PS4 i PS5 za darmo

Po blisko roku od udostępnienia za darmo Uncharted: The Nathan Drake Collection i Journey przyszła kolej na kolejną niespodziankę dla graczy. Tym razem posiadacze konsol Sony mogą liczyć na aż 10 produkcji za darmo i to nie licząc Ratchet & Clank, które dostaliśmy ledwie dwa tygodnie temu. Tę uroczą platformówkę można przy tym nadal przypisać do swojego konta — pamiętajcie jednak, że trzeba to zrobić przed 1 kwietnia 2021 r.!

Rachet & Clank to dopiero początek akcji Play at Home 2021, a spośród 10 nowych darmowych tytułów najciekawszą propozycją jest Horizon Zero Dawn, które zostanie udostępnione 19 kwietnia 2020 r. i to w wersji Complete Edition wraz z dodatkiem The Frozen Wilds. To jedna z najlepszych gier na wyłączność na konsole z rodziny PlayStation. Gracze wcielają się w niej w Aloy, czyli młodą dziewczynę, która w świecie przyszłości walczy z maszynami przypominającymi dinozaury.

Oprócz tego gracze z konsolami PlayStation 4 oraz PlayStation 5 mogą liczyć na takie produkcje jak Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica i The Witness, które będzie można pobrać za darmo już za tydzień, czyli 25 marca 2021 r. Do tego dochodzą produkcje napisane z myślą o goglach PSVR, które zostaną udostępnione tego samego dnia: Astro Bot Rescue Mission, Moss, Paper Beast i Thumper.