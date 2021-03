Czas skopać tyłki opozycji. Premier Lidia Sobieska z Tekkena 7 na pierwszym gameplayu

Nie jesteśmy pewni czy Lidia Sobieska ma w sobie dość charyzmy, by przekonać polskich wyborców. Widać jednak jak na dłoni, że jej rządy będą rządami twardej ręki. A przy okazji i twardej nogi.

Gdy po raz pierwszy zapowiedziano nowego zawodnika do Tekkena 7 – nie ukrywam, byliśmy ciut zdumieni. Nieczęsto w japońskiej grze akcji widujemy polską polityczkę. Co prawda jest to postać całkowicie fikcyjna, jednak trudno było nie szukać w tym podtekstów. Polska na dziś jest politycznie wewnętrznie mocno skłócona, na dodatek na tapecie znajdują się aktualnie prawa kobiet w naszym kraju. Polska premierka walcząca o wolność w japońskiej grze wideo? Niesłychany zbieg okoliczności.

Sami twórcy zmuszeni byli ostudzić domysły co poniektórych. Lidia Sobieska nie stanowi żadnego mrugnięcia okiem ani nie jest komentarzem do bieżących wydarzeń – a zwykła kolejna bohaterka uniwersum Tekkena. Bierze udział w Turnieju Króla Żelaznej Pięści, by walczyć o wpływy w korporacji Zaibatsu – a tym samym o bezpieczeństwo polskich granic.

Lidia Sobieska jako DLC gry Tekken 7 – zwiastun z gameplay.

Nowa postać będzie do pobrania od jutra, czyli od 23 marca. Jest dostępna zarówno w ramach pakietu Sezon 4, jak i można ją kupić osobno. Sam Tekken 7 pojawił się na PlayStation, Xboxa i na Steamie.

Na zwiastunie widać Sobieską masakrującą Dragonova, Briana Fury i Hworanga. Do postaci dołączona będzie nowa arena – choć raczej nie wydaje się, by słoneczny Island Paradise miał coś z panią premier wspólnego. Przyda się jednak urozmaicenie.