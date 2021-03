Twój telefon z Androidem będzie kluczykiem do auta, prawem jazdy, a nawet paszportem covidowym

Telefony Pixel od 2018 r. zawierają układ Titan M – to izolowany układ scalony odpowiadający za dodatkową warstwę zabezpieczeń, w tym sprzętowe szyfrowanie danych. Teraz Google prezentuje podobne rozwiązania od partnerów. To krok w stronę popularyzacji ciekawego standardu.

Układ Titan M w Pixelach zapewniał tym telefonom bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Na tyle wysoki, że telefony te teoretycznie mogłyby pełnić rolę cyfrowego sejfu do wrażliwych danych. W tym tak wrażliwych, jak dokument tożsamości czy cyfrowy klucz od mieszkania.

Problem w tym, że Pixele to jedna z bardzo wielu marek telefonów na rynku – na dodatek nie za bardzo popularna w kontekście wolumenowej sprzedaży. Trudno rozmawiać o standaryzacji czy popularyzacji danego rozwiązania w momencie, gdy relatywnie niewielu użytkowników może z danego rozwiązania korzystać. Google znalazł sposób na zachęcenie innych.

Android Ready SE Alliance to sojusz producentów sprzętu i podwykonawców – by promować wizję uniwersalnego cyfrowego klucza wśród dostawców oprogramowania.

Google zauważył na swoim blogu, że większość telefonów na rynku zawiera już Secure Element – czyli sprzętowe szyfrowanie danych. Firma ogłosiła na nim również powołanie Android Ready SE Alliance. To sojusz dostawców urządzeń z SE i producentów samych układów, którego celem jest promocja Secure Element u dostawców oprogramowania na systemy Android, Android TV, Android Auto Embedded i wearOS.

Połączony wysiłek Google’a i jego partnerów miałoby sprawić, że wszystkie urządzenia od producentów należących do sojuszu należy traktować jako jedną platformę. A to otwiera zupełnie nowe możliwości w kwestii dostępności tak drogiego i skomplikowanego pod kątem bezpieczeństwa, jak system paszportów, dowodów osobistych, portfeli bankowych, cyfrowych identyfikatorów, kluczy do domu, a nawet - w dobie pandemii - paszportem covidowym z potwierdzeniem zaszczepienia.

Sojusz będzie też wspólnie opracowywał oprogramowanie systemowe związane z Secure Elements. Jako przykład takiego oprogramowania Google wskazuje StrongBox: aplet Keymaster HAL rezydujący w sprzętowym układzie bezpieczeństwa.

To o czym Google na swoim blogu nie wspomina to fakt, że jego największy konkurent na rynku mobilnym – Apple – cieszy się z benefitów takiej standaryzacji już od długiego czasu. Na popularne i jednolite iPhone’y producenci samochodów od dawna oferują cyfrowe wersje kluczyków do auta – co na urządzeniach partnerów Google’a jest raczej rzadkością. Pozostaje więc się cieszyć, że Google zdołał skłonić tych partnerów do współpracy. Choć na razie nie wiemy których konkretnie.