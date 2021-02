Google dodał 5 nowości do Androida. Tę wyjątkową aktualizację dostaną niemal wszyscy

Google właśnie zapowiedział szereg innowacji, jakie wprowadzi do wszystkich podpiętych pod jego chmurę urządzeń z Androidem. Za sprawą Usług Play nie trzeba będzie instalować żadnych systemowych aktualizacji.

Android to system, który od długiego już czasu ma charakter modułowy. To oznacza, że duża liczba jego elementów jest oddzielona od warstwy niskopoziomowej. A to z kolei oznacza, że duża liczba jego usług, funkcji i elementów może być aktualizowana w tle – bez konieczności podmieniania całego systemu czy zmuszania nas do ponownego uruchamiania telefonu. A przede wszystkim: bez konieczności czekania, aż producent sprzętu dostosuje nowości od Google’a do specyfiki danego urządzenia.

Google coraz częściej korzysta z tej technologii. Już od wielu lat wykorzystuje Sklep Play do aktualizacji systemowych aplikacji – takich jak Gmail, Chrome czy YouTube. Jednak od pewnego czasu wykorzystuje Usługi Play również do aktualizacji systemowych komponentów. Dziś zapowiada pięć nowości, jakie właśnie zaczęły trafiać do użytkowników. Te są udostępniane falami – czyli nie wszyscy je dostaną tego samego dnia, a być może część z użytkowników już je otrzymała. Dostaną je jednak wszyscy, raczej nie później niż w przeciągu następnych kilku tygodni.

Android sprawdzi, czy nasze hasło nie znalazło się w rękach cyberprzestępców.

Urządzenia z systemem Android Pie lub nowszym będą informowały użytkowników o prawdopodobnym wycieku ich haseł i trafieniu w niepowołane ręce. Jest tylko jeden warunek: musimy korzystać z Autouzupełniania Google jako domyślnego menadżera haseł na naszym urządzeniu – warto pamiętać, że część producentów proponuje swoje alternatywy, jak Samsung Pass.

Jeżeli Google otrzyma informacje, że dane do uwierzytelniania danego zapamiętanego w naszym urządzeniu konta trafiły w niepowołane ręce, wyświetl wówczas na naszym urządzeniu stosowne ostrzeżenie oraz instrukcje co należy zrobić, by zachować pełną kontrolę nad naszym kontem.

Google Wiadomości pozwolą na zaplanowanie wysyłki SMS-ów i MMS-ów.

Jeżeli korzystamy z aplikacji Google’a do SMS-ów – jeżeli nie jest domyślnie zainstalowana na naszym telefonie, możemy ją pobrać ze Sklepu Play – zyskamy niedługo możliwość zaplanowanego wysłania wiadomości tekstowych. Jedyny wymóg to posiadanie Androida w wersji Nougat bądź nowszej. Wraz z aktualizacją aplikacji będziemy mogli decydować czy wiadomość ma być wysłana od razu – czy o wskazanej przez nas dacie i godzinie.

Wygodniejsza obsługa urządzenia dla osób z niepełnosprawnością.

Google informuje o nadciągającej aktualizacji usługi TalkBack – która pojawi się w Sklepie Play. TalkBack jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, których możliwości obsługi urządzeń z dotykowym wyświetlaczem są ograniczone – na przykład z uwagi na daltonizm bądź dużą wadę wzroku.

Niebawem TalkBack ma zyskać zunifikowane menu, nowe i łatwiejsze do wykonywania gesty, czytelniejsze menu do obsługi czytania tekstu na głos i wiele innych.

Asystent Google nie wymaga odblokowania telefonu.

Jeżeli mamy takie życzenie – będziemy mogli włączyć większą liczbę funkcji Asystenta Google, które nie wymagają odblokowania naszego urządzenia. Za poprawną identyfikację użytkownika odpowiadać będzie niezmiennie usługa Voice Match. Choć dla bezpieczeństwa i pewności warto ostrożnie podchodzić do udostępnienia Asystentowi nowych funkcji, których uruchomienie nie będzie wymagać podania PIN-u bądź uwierzytelnienia odciskiem palca bądź skanowaniem twarzy czy siatkówki.

Do nowych funkcji należeć będą możliwość ustawienia budzika, odtwarzania muzyki na domyślnej usłudze muzycznej, wysyłanie wiadomości tekstowych czy nawiązywanie połączeń głosowych.

Ciemny motyw interfejsu trafia do Map Google.

Ta nowość w zasadzie nie wymaga szerszego omówienia. Jedna z najlepszych aplikacji do map i nawigacji – Mapy Google – doczeka się ciemnego motywu interfejsu u wszystkich użytkowników. Część z nich otrzymała już tę nowość jakiś czas temu, jednak już niedługo stosowna aktualizacja aplikacji trafi do wszystkich.

Android Auto z nowymi tapetami i grami na zabicie nudy podczas podróży.

Usługa Android Auto pozwalająca na integrację urządzenia z Androidem ze zgodnym z nią systemem multimedialnym w samochodzie niedługo pozwoli użytkownikom na szersze możliwości jej personalizacji. Będzie można wybrać różnorodne tapety, które upiększą jej interfejs, a także… grać w gry. Te oczywiście nie będą wymagać używania rąk czy wzroku. Będą to gry głosowe, obsługiwane przez Asystenta Google. Takie jak Jeopardy – którą część z nas kojarzy jako emitowany przez polską telewizję teleturniej Va banque. Ta nowość wymaga Androida w wersji Marshmallow lub nowszego.